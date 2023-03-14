AK Parti'den büyük sürpriz! Hiç kimse bunu beklemiyordu

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarını yürüttüğü milletvekili aday listeleriyle ilgili kulisler hareketlenmeye başladı. Listede sürpriz isimlerin yer alacağı belirtilirken, üç dönemliklerin durumu ise henüz belli olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti aday listelerinde sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor. Üç döneme takılan bazı sembolik isimlerin, deprem bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da tepki alan bazı milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinden bir kısmının aday gösterilmeyeceği kaydediliyor.

AK Parti'de yürütülen çalışmalarda, bakanlar ve genel başkan yardımcıların durumları da masaya yatırıldı. Buna göre kulislerde, mevcutta milletvekili olmayan bazı genel başkan yardımcılarının aday gösterilebileceği, üç döneme takılan bazı isimlerin ise yeniden milletvekili olmayabileceği aktarılıyor. Deprem boyunca öne çıkan ve vatandaş tarafından sevilen bazı bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceği konuşulurken, bazılarının seçim çevresinin değiştirilerek yeniden aday gösterilebileceği, bazı bakanların da aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor.

AK Parti ve MHP heyetinin bir süredir üzerinde çalıştığı listelerle ilgili yeni bir formül üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, MHP’nin hiç milletvekili çıkaramadığı bazı illerde, AK Parti listesiyle seçime girilip, MHP’li isimlerin yer alabileceği değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları, “MHP’nin hiç milletvekili çıkaramadığı iller var. Onun oyunun boşa gitmemesi için oralarda ortak listeyle seçime girip milletvekili çıkarılabilir. AK Parti listesinden girip seçildikten sonra istifa edip MHP’ye geçebilir” dedi.



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