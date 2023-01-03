AK Parti'den bomba Yeniden Refah hamlesi
AK Parti'nin ittifak için Yeniden Refah Partisi ile görüştüğü belirtildi. Gazeteci Ahmet Sözcan, "El sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından seçimlerin erkene alınabileceği konuşuluyor. Genel seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı ifade ediliyor.
Seçim yaklaşırken, ittifakların görüşmeleri de devam ediyor.
TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde.
Sözcan, AK Parti kurmaylarının Yeniden Refah Partisi yetkilileriyle görüştüğünü söyledi:
"El sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma olursa Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak."
Kaynak: TGRT Haber