AK Parti’den bomba seçim hamlesi! Flaş gelişme böyle duyuruldu

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "AK Parti, özellikle ekonomi yönetiminde vatandaşa güven verecek isimlere yer vermeyi planlıyor" dedi.

Aydemir, AK Parti’nin seçime dönük hamlelerine ilişkin olarak, "AK Parti’nin yeni hamlelerle seçmenin karşısına çıkmayı planladığı ifade ediliyor. AK Parti özellikle ekonomi yönetiminde, cumhurbaşkanı yardımcılığında vatandaşa güven ve umut verecek isimler ile milletvekili listelerinde halkta karşılığı olan isimlere yer vermeyi, yeni bir kadro hareketi başlatmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

HaberTürk yazarı Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama kararı ile ilgili olarak da, "Bir süredir AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin uzlaşamadığı ve bu yönde bir karar alacakları kulislerde konuşuluyordu. AK Parti seçmene verilecek, 'uzlaşı arama niyeti' açısından bu görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu" dedi.



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