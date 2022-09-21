AK Parti'den bomba adım geliyor! Hazırlıklara başlandı, ekim ayında...

AK Parti, 'perakende yasası' hazırlıklarına başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinde ana tedarikçilere yeni destekler verilmesi planlanıyor.

Düzenleme ile perakendedeki yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Bunların yanı sıra, küçük esnafın ticari alanı da korunacak. Bu kapsamda, işletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanlara mesafe şartı getirilecek. Yine, piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimi de desteklenecek. Yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesi sağlanacak.