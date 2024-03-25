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Gündem AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'
Gündem

AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:20:00 - 2024-03-25 23:58:45
AK Parti'den BMGK'nın 'Gazze'de ateşkes' kararına ilişkin mesaj! 'Yoğun diplomasinin sonucudur'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan 'Gazze'de acil ateşkes' kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin’de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir." dedi.

Ömer Çelik BMGK kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği diplomasi çabalarının etkili olduğunu vurgulayarak, "Kuşkusuz bu karar, başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttükleri yoğun diplomasinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu kararın, en kısa zaman "kalıcı" bir ateşkese yol açması gerektiğine inanıyoruz." mesajı verdi.

Ömer Çelik sözlerinin devamında İsrail'e "kararı uygulayın" çağrısında bulundu:
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İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı; acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze’ye insani erişim sağlanmalıdır.

Gelinen noktada artık Filistin meselesi çözülmeden bölgemizde kalıcı bir barışın tesis edilmesinin imkanı olmadığı açıkça ortadadır.

Dolayısıyla BMGK’da ortaya konulan mevcut kararlılığın devam etmesini ve kalıcı barışın tesis edilmesi noktasında irade gösterilmesini destekliyoruz.

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