AK Parti'den bir sürpriz aday daha! Gaziliği kabul etmemişti

Çeşitli zamanlarda 4 defa yaralanan ancak, "Çanakkale şehitleri varken, gazilik bana düşmez" diyerek gazilik başvurusunda bulunmayan Dinçer'e, çatışmada 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı belgesi verilmişti.

Değişik zamanlarda çıkan çatışmalarda 4 kez yaralanan Dinçer, 5 Şubat 2016 günü bir grup teröristin saldırısı üzerine çıkan çatışmada, 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı belgesi almıştı.

2015 yılında gönüllü olarak Şırnaka geldiğini söyleyen Dinçer, "O günden beri halkımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çukur ve barikat dönemini beraber atlattık. FETÖ ile mücadelemiz oldu. 15 Temmuz'da yine halkımızla beraber hain darbe girişimini önlemek için girişimlerimiz oldu.

25 yıllık meslek hayatımın sonunda, milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçemi verdim. Bundan sonra kendi uzmanlık alanım olan terörle mücadele alanındaki hizmetlerimi, meclis çatısı altında sürdürmek istiyorum. Özellikle FETÖ ile gerekli olan mücadeleyi meclis çatısı altında sürdürmeyi düşünüyorum. Terörle ilgili devlet memuru olarak yapamadığım bir takım projelerim var. Onları Allah nasip ederse 25 yıllık tecrübemi kullanarak, meclis çatısı altında hayata geçirmek istiyorum"dedi.