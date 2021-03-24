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Siyaset AK Parti'den bir şarkı daha!
Siyaset

AK Parti'den bir şarkı daha!

AK Parti'nin sosyal medya hesabından büyük kongre gününe özel yeni klip paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 12:08:00 -

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor.

Yeni bir döneme giriş olarak değerlendirilen kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar"

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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