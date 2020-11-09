AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Ömer Çelik şu ifadelerde bulundu:

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama sözkonusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar devam etmektedir."