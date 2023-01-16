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Siyaset AK Parti'den Babacan tepkisi! 'Ahlak dışı bir durum'
Siyaset

AK Parti'den Babacan tepkisi! 'Ahlak dışı bir durum'

Ali Babacan'ın SİHA açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, durumu 'Ahlak dışı' olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:35:00 - 2023-01-16 19:40:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar'ı hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.Çelik, Baykar'ı hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.

Babacan'ın BAYKAR ile ilgili sözlerine Çelik, ''Sağlıklı, iyi niyetli cümleler değil.” açıklamasında bulundu.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İHA'ların, SİHA'ların, Baykar'ın dünyada yaptıkları ile birlikte ortaya çıkardıkları algı dünyada yeni bir duruma imza attıkları açıktır. Oyun değiştirici birçok denklemi yeniden kuran performans ortaya çıkardı. Biz bu çabalarla gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bu şirketi kurduğu günler, şimdi çocukları tarafından çalışmalar, ülkemiz lehine nasıl oyun değiştirici tablonun ne kadar kuvvetli kazanımların ortaya çıktığını gösterdi.

Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi şeyler yapıyor, kaynaklar sadece ona aktarılıyor deniyor. Böyle bir tekelcilik sözkonusu değil. Tam tersine başka durum sözkonusu. Herkes için geçerli olan birçok kalem ve teşvikten faydalanmamışlar. Faydalandıkları kalem, yine başka şirketlerin faydalandığı kalemler.

Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi başlı başına ahlak dışı bir durum. İfade ettiğimiz gibi bir tekelcilik yok. Yardımcıları bir kararname yayınlıyor, zaten orada bütün uygulamalarda gözüküyor ki, faydalanması gereken 10 kalem varsa çoğundan fayd alanmamış, çoğu öz kaynakları ile bunu geliştirmiş.

Bırakın Türkiye'de dünyada rekabete açık bir firma. Özkaynaklarla yapıyor bunu, dünyada da böyle bir teknoloji şirketi yok. Dünyada teknoloji şirketleri doğrudan devletler tarafından desteklenir, fonlanır. Baykar bu işlerin büyük kısmını kendi özkaynaklarıyla yapıyor.

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