Ak Parti'den askerlik düzenlemesi açıklaması! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." dedi. Ordu Valisi'ne hakaret eden CHP'li İmamoğlu'na tepki gösteren Muş, "Ekrem Bey'in 82 milyondan özür dilemesi gerekmektedir. İmamoğlu, Beylikdüzü'nü 104 milyon borçla aldı, 457 ile devretti." açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.