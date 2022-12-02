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Ekonomi AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak

Asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret noktasında kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. EYT hakkında bilgi veren Çelik, EYT'nin bütçeden sonra somut bir şekilde gündeme alınacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 01:09:00 -
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yantıladı. Ekonomi, enflasyon, asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çelik, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "hiçbiri bizi zorlamaz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin pozisyonu en güvenli ada olarak duruyor"

Çelik "Ekonomi konusunda iktidara geldiğimizden bugüne kadar büyük başarı var. Vatandaşımıza olumsuz yansıyan durumların izole edilmesi için hızlı ve güçlü adımlar atılıyor. Dolayısıyla bunlar görülüyor. Türkiye bunu uyguluyor. Cumhurbaşkanımız da 'yılbaşından sonra enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz' dedi. Bütün dünyanın tahmin edemediği durum; Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı tablo. En son Nijerya bile açıklama yaptı; bu bizi olumsuz etkiliyor diye. Bunun içerisinde Türkiye'nin pozisyonu en güvenli ada olarak duruyor. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar sayesinde. Sonuçta vatandaşımızla buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Desteği vermeye devam ediyoruz. Son G-20 toplantısında da gördüm. Herkes Cumhurbaşkanımızla seçimlerden sonra nasıl çalışacağının yaklaşımı içerisinde. Biz Ankara'daki Türkiye Yüzyılı toplantısına bakarız. İstanbul'daki toplantımıza bakarız, Diyarbakır'a bakarız." ifadelerini kullandı.

"Herkesin mutmain (mutlu ve huzurlu)  olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır"

Asgari ücretle ilgili Çelik "Herkes şunu bekliyor, şu tarihte şunu vereceğiz diye bir şey bekliyor. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme uygun bir zamanlama ve rakamlama yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamlama mutlaka yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor." dedi.

EYT'de son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yapılan düzenlemeye ilişlin Çelik "EYT bütçeden sonra somut bir şekilde gündeme alınacaktır. Uzun yıllar çözülmeyen problem. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı. Bu yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli mesele. Bunun optimum noktasını bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Yıllar içerisinde oluşmuş bir sorun. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir." diye konuştu.

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