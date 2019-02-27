AK Parti'den anket açıklaması!
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, anket çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır" dedi.27 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
Gazetecilerin anket sorularına yanıt veren Binali Yıldırım "Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
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