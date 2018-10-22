AK Parti'den Andımız yazarı Reşit Galib'e: En şaibeli, kafatasçı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilşikin açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın Andımız kararına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik, Andımız yazarı Reşit Galib'i de sert bir dille eleştirdi. Çelik ''Milli kimliğimiz bir etnik kimliğe indirilemez. O dönemin şartların Milli Eğitim Bakanı Reşit Galib'in bazı uygulamaları vardır. Bu şahıs Türk siyasi tarihinin en şaibeli, kafatasçı figürlerindendir. Milliyetçi arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir, Türk Ocakları'nı kapatan şahıs da budur.'' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Bizim arkadaşlarımızın bununla ilgili yorumu bellidir. Hemen hemen hepsinin yaklaşımı aynıdır. Arkadaşlarımızın, milli kimlik ve Türklük'le ilgili bir beyanı olmadı. Bir anda baktık ki, bu mesele milli kimlik kavramına dönüştürülmeye çalışıldı. Bu meselenin milli kimlik tartışmasına dönüştürülmesi, Danıştay'ın ortaya koyduğu vesayet anlayışını ıskalamaktır. Ama illa bu tartışmayı yapalım diyorsak, bizim de tavrımız nettir. Kimse Türklüğün, çalışkanlığın kıymetini inkar etmez. Biz şöyle düşünüyoruz, milli kimlik kapsayıcı olmalıdır. Etnik kimliği ne olursa olsun, hepimiz büyük Türk milletinin eşit parçalarıyız. Kimlik dışlayıcı, kırıcı, zedeleyici olmamalıdır. Sadece Türkiye içerisinde de değil, Türkiye sınırları dışarısında da bu böyle ifade edilmelidir.

''Reşit Galib, Türk siyasi tarihinin en şaibeli, kafatasçı figürlerindendir''

Milli kimliğimiz bir etnik kimliğe indirilemez. O dönemin şartların Milli Eğitim Bakanı Reşit Galib'in bazı uygulamaları vardır. Bu şahıs Türk siyasi tarihinin en şaibeli, kafatasçı figürlerindendir. Milliyetçi arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir, Türk Ocakları'nı kapatan şahıs da budur. O dönemin şartları içerisinde, 1930'larda dünyada faşizm rüzgarları eserken, bu şahıs bu andı ve ezanın Türkçeleştirilmesini ortaya koyan kişidir. Son derece yanlış bir atmosferde kurgulanmış bir şeydir.

''Türk milleti kavramını herhangi bir etnik kökene indirirsek...''

Biz burada yargısal vesayeti ıskalamayalım. Türk milleti kavramını herhangi bir etnik kökene indirirsek tek vatan, tek millet, tek bayrak yaklaşımı zarar görür. Bizim milli kimliğimiz çayın içerisinde erimiş bir şeker gibidir. Her yerde bunu her gün görüyoruz. Çay kaşığı gibi insanların gözüne sokularak yaşatılan bir şey değildir. Tarihin içerisinden süzülerek gelmiştir, bedeli ödenmiştir ve hak edilmiştir. Kaderdaşlığa dayanır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Anayasaya rağmen vatanseverlik olmaz. Yargı kararı ve milli kimlik kavga ettirilemez.