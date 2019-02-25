AK Parti’den, Ağbaba’ya "Eliniz kırılsın" tepkisi

AK Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın ildeki seçim bürosu açılışında 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanları kastederek, "Eğer AK Parti’ye oy verirseniz eliniz kırılsın" yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Tek, sözleri Ağbaba’ya iade ettiklerini söyledi.

AK Parti Tunceli teşkilatında Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan ile birlikte basın açıklaması yapan İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Cumartesi günü kentte seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Ne dedi kendileri. AK Parti’ye oy verenlerin elleri kırılsın diye bir söz etti. Buradan AK Parti il başkanı olarak, sayın cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak şunu söylemek isterim. Evet bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ölümüne seven Tuncelililer var. Gönlünden gelerek, samimiyet, tüm içten duygularıyla hem cumhurbaşkanımız hem partimiz hem adaylarımızı destekleyip AK Parti’ye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu eliniz kırılsın lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler" dedi.

Ağbaba’nın Tunceli’yi CHP’nin kazanması halinde Kılıçdaroğlu’nun "Dersim’i ayağa kaldıracağız" sözüne de değinen Tek, "Genel başkanlarının söz verdiği eğer Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli’de seçim kazanırsa Dersim’i ayağa kaldıracağını ifade etti. Buradan şunu söylemek istiyorum. Dersim dimdik ayakta. Dersim’in ayakta olmama gibi bir sorunu yoktur. Dersim Türkiye’nin en gözde yerlerinden biridir ve dimdik ayaktadır" diye konuştu.

CHP’li Ağbaba’nın kentin sürekli göç verdiği yönündeki iddiasını da yanıtlayan Tek, "Tunceli’nin sürekli göç verdiğini ifade etti. Oysaki son nüfus sayımına bakıldığında Tunceli’nin göç veren değil son bir yılda göç alan bir il haline geldiği detayını kaçırmış olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Tunceli’de seçimi kazanabilecek bir parti hüviyetinde olduğunu dile getiren Tek, şunları kaydetti:

"Tunceli’de AK Parti, partililerle, gönül verenlerle birlikte yürümektedir. Bize gönül verenlerle, partimize, bizlere, cumhurbaşkanımıza gönül verenlerle birlikte inşallah 31 Mart akşamı Tuncelimizi, yedi ilçesini ve beldesini AK Partiyle tanıştıracağımıza yürekten inanıyorum."