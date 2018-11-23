AK Parti'den aday listelerine ilişkin açıklama: Dikkate almayın

Sosyal paylaşım platformlarında ve WhatsApp gruplarında paylaşılan AK Parti belediye başkan adaylarının yazılı olduğu iddia edilen listeye ilişkin olarak AK Parti'den bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Değerli teşkilat mensuplarımız; Medyada ve sosyal medyada partimizin aday listesi olduğu iddia edilen bazı listeler dolaşmaktadır.

Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olmadığı sürece bu listelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik’in de açıkladığı gibi, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde 40 ilin belediye başkan adayları açıklanacaktır. Kalan illerin belediye başkan adayları ise önümüzdeki hafta açıklanacaktır.

Bulunduğumuz ilçede açıklanan ya da açıklanmayan isimler üzerinden AK Parti siyasetinin yetiştirdiği önemli aktörlerin yıpratılmasına, onlar ile ilgili tezviratlara asla müsaade edilmemelidir.

Zikredilen listelere itibar edilmemelidir

AK Parti ailesinin her bir ferdi son derece kıymetlidir. Açıklamalarımızda ve konuşmalarımızda bu hususta yüksek hassasiyet gösterilmesini istirham ederiz.

Yarın yapılacak toplantıda açıklanacak belediye başkan adaylarına gerekli tebliğ yapılmıştır. Genel Başkanımız veya sözcümüz tarafından açıklamadığı sürece kamuoyunda zikredilen listelere itibar edilmemelidir.