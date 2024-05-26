  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den açıklama! Başıboş köpekler uyutulacak mı? Düzenleme ne zaman paylaşılacak?
Gündem

AK Parti'den açıklama! Başıboş köpekler uyutulacak mı? Düzenleme ne zaman paylaşılacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:57:00 -
AK Parti'den açıklama! Başıboş köpekler uyutulacak mı? Düzenleme ne zaman paylaşılacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını söyledi. Yapılacak düzenlemeyle, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski olan hayvanların uyutulacağını söyleyen Güler, düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Sokak hayvanları düzenlemesi bir süredir tartışma konusu… Taslak metinde yer alan uyutma maddesine hayvanseverler ve muhalefetten tepki var. Kanal 7 yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaya son şeklinin verilmediğini vurguladı, eleştirilere de yanıt verdi.

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

"10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız"

AK Parti grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.

İnsan katleden PKK'nın siyasi uzantısından 'başıboş köpek' açıklaması! 'Hayvanları katletmeyi hedefleyen yasaya karşıyız'
İnsan katleden PKK'nın siyasi uzantısından 'başıboş köpek' açıklaması! 'Hayvanları katletmeyi hedefleyen yasaya karşıyız'

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan katleden PKK'nın siyasi uzantısından 'başıboş köpek' açıklaması! 'Hayvanları katletmeyi hedefleyen yasaya karşıyız'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'başıboş köpek" anketi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'başıboş köpek" anketi!

Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'başıboş köpek" anketi!

Başıboş köpekler annesinin yanında kuzuyu parçaladı!
Başıboş köpekler annesinin yanında kuzuyu parçaladı!

Sosyal Medya

Başıboş köpekler annesinin yanında kuzuyu parçaladı!

Verdikleri örnekler tam fıkralık Başıboş köpekleri savunurken motoru yaktılar
Verdikleri örnekler tam fıkralık Başıboş köpekleri savunurken motoru yaktılar

Gündem

Verdikleri örnekler tam fıkralık Başıboş köpekleri savunurken motoru yaktılar

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seçmen

Akp bu sorunda çözemez çünkü chp korkusu var. Chp kendi değil ama zihniyeti iktidar maalesef.

fetösavar

çevir kazı yanmasın... geçelim.... bir milyar dolarlık teklif: çine ihraç edelim... on milyon köpek, tanesi yüz dolar... olay bitmiştir... varsa itiraz eden, dana, kuzu, tavuk kesimlerine itirazla başlayabilirler argümanlarına... millet aç, aç... para lazım...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23