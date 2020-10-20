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Gündem AK Parti'den açık cezaevlerindeki mahkumların izinleriyle ilgili açıklama
Gündem

AK Parti'den açık cezaevlerindeki mahkumların izinleriyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kasım ayı sonunda koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinde bulunanlara verilen iznin dolduğunu ifade ederek, "Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:25:00 - 2020-10-20 18:45:31
AK Parti'den açık cezaevlerindeki mahkumların izinleriyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." dedi.

Açık cezaevindeki mahkumların izinleri uzayabilir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerine ilişkin açıklama yaptı. Bostancı, “Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığının açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor” dedi.

Kasım sonunda izin bitiyordu

Açık cezaevindeki mahkumlar pandemiden dolayı Adalet Bakanığı tarafından izne çıkarılmıştı. Kasım sonunda izin süresi bitiyordu.

 

 

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