AK Parti'den ABD'ye S-400 resti

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz.

Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık.

Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'Senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız.

Türkiye S-400'e yöneldi. Bize 'Neden S-400 aldınız?' diyemezler. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.

(ABD'nin konsolosluk faaliyetlerini durdurma kararı) Güvenlik tehdidi algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur.

(Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bir kere önce hayırlı olsun, KKTC'nin tercihi tarihi bir tercihtir. Çok önemli bir tercihte bulundu Kıbrıs halkı. "Rum tezlerine teslim olalım, AB dayatmalarına eyvallah diyelim, taviz veren taraf hep biz olalım" Akıncı'nın ortaya koydukları buydu. "Müzakerelere varız ama Türkiye'den ayrı, Türkiye'nin desteği olmayan bir KKTC olarak ayakta kalamayız." Kıbrıs halkının tercihi iki yönlü çözüme yol açmaktır. Kıbrıs için yeni bir dönem başlamıştır.

(Grip aşısı) Sağlık Bakanlığı, pandemi ortaya çıktığında ilaçları getirerek depolarına koydu. Önemli başarı sağlandı. Grip aşısı konusu da her sene olan bir şey. Özellikle belli risk gruplarının grip aşısı, zatürre aşısı olmasını söyleyen doktorlar var. Ama herkes bu konuda doktorlarıyla beraber hareket etmesi lazım.

(Türk mallarına boykot) Buna gülüp geçiyoruz boykot kararı... İşte bazı ülkelerde Türk mallarının alınmasıyla ilgili faaliyetler içerisinde. Esas mesele nedir? Birbirinden ayrı her birisi büyük olan sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Yeni bir dünya kuruluyor. Hele 90'lardan sonra kurulan o sistemlerin çöktüğünü görüyoruz. Yeni dünya kurulurken Türkiye'nin dünya sisteminin içinde yer almakta olduğunu herkes görüyor. Bunu gören bazıları da telaşa katılıyor. Türkiye onun için dünya beşten büyüktür diyor.

(İYİ Parti'deki tartışmalar) İYİ Parti'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bir partinin iç işidir. FETÖ karanlık bir çetedir. İlk harp okulu sorularını çaldığı sene 1974. Hala karda yürüyüp izini belli etmeyenler var mıdır, olabilir. FETÖ ile her alanda bütün devlet kurumlarında buna siyaset de dahil mücadele veriliyor. Bu mücadele ta ki bunlar sistemden temizlenene dek devam edecektir."