AK Parti'den ABD'ye ilk tepki: Taviz vermeyeceğiz
AK Parti'li Ünal'dan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına "Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.
Ünal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ünal, "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.