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AK Parti'den 3 büyükşehir açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimler için İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının bugün açıklanmayacağını açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17
AK Parti'den 3 büyükşehir açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek aday tanıtım toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanmayacağını söyledi.

Dağ, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada bugünkü programda 40-50 arasında ismin ilan edilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:17
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. İzmir
  4. Ankara
  5. üç büyükşehir
  6. 3 büyükşehir

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