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Siyaset AK Parti'den 250 bin liralık dava
Siyaset

AK Parti'den 250 bin liralık dava

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:00:00 -
AK Parti'den 250 bin liralık dava

AK Parti avukatlar, parti hakkında tepki çeken ifadeler kullanan CHP'li Mustafa Balbay hakkında dava açtı.

AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Mustafa Balbay hakkında dava açıldığını duyurdu.

Şahin X hesabından şunları yazdı:

AK Parti’mize yönelik haksız ve hukuka aykırı isnat ve ithamları ile hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Mustafa Balbay hakkında avukatlarımız 250.000 TL. talepli manevi tazminat davası açtılar.

Yalanla, iftirayla, hakaretle mücadelemiz her alanda güçlü bir şekilde devam edecek.

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