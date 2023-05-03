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Gündem AK Parti'de "Yüzyılın Mitingi" hazırlığı
Gündem

AK Parti'de "Yüzyılın Mitingi" hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 17:19:00 -
AK Parti'de "Yüzyılın Mitingi" hazırlığı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" için hazırlıklar sürüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesi, sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kurulumunun büyük bir kısmının tamamlandığı sahneye dev ekranlar ile ses sistemlerinin yerleştirileceği aktarılan açıklamada, bayraklar, süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, mitinge tarihi katılımın beklendiği ve seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

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