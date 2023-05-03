AK Parti'de "Yüzyılın Mitingi" hazırlığı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesi, sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kurulumunun büyük bir kısmının tamamlandığı sahneye dev ekranlar ile ses sistemlerinin yerleştirileceği aktarılan açıklamada, bayraklar, süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, mitinge tarihi katılımın beklendiği ve seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.