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Gündem AK Parti'de yenilenme hazırlığı! Toplantılar 6 saat sürdü
Gündem

AK Parti'de yenilenme hazırlığı! Toplantılar 6 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bugün İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla görüşmeler yapılacak. Yenilenme sürecine ilişkin Ankara’da da istişarelerin devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:21:00 -
AK Parti'de yenilenme hazırlığı! Toplantılar 6 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde 6 saat süren iki ayrı toplantı düzenlendi. Toplantıların ilkinde İstanbul’da devam eden kongre süreçlerinin gündeme geldiği ve değişimin beklentilerden daha yoğun olacağı dile getirildi. Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul ilçe başkanları bugün AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek istişare toplantılarına katılacak. Değişecek ilçe başkanlarıyla ise tek tek görüşmeler yapılacak. MYK toplantısı öncesinde, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın partide bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ankara’da da değişim sürecinin değerlendirildiği, önümüzdeki günlerde kesin kararlar verileceği belirtildi. MYK toplantısında ayrıca kongre takvimi de ele alındı. Bu kapsamda cuma günü Tekirdağ’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Karaman ve Kars kongresine videokonferans yöntemiyle katılacak. Yine 21 ve 22 Kasım 8 il kongresine videokonferansla bağlantı kurması planlanan Erdoğan’ın, 28 Kasım’da Erzurum’a, 29 Kasım’da Mardin’e, 5 Aralık’ta İzmir ve 6 Aralık’ta ise Eskişehir’e gideceği aktarıldı.

Çavuşoğlu sunum yaptı

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ikinci toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararı öncesinde Çavuşoğlu, Erdoğan’a Ankara-Moskova ve Ankara-Bakü hattında yapılan son temaslar ve ateşkese ilişkin bilgi verdi. Görüşmede tampon bölgede yer alacak Türk askeri konusu da ele alındı. Ankara-Bakü ve Ankara-Moskova hattında önümüzdeki günlerde yoğun bir diplomatik ve askeri görüşme trafiği olması bekleniyor.

Biden'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD yönetimiyle yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.” Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a da “Resmi sonuçlar nasıl tecelli ederse etsin, dört yılda ilişkilerin gelişmesi için koyduğunuz vizyon için teşekkür ederim” mesajı gönderdi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

BAŞKANIM SENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR DAHA İÇERDE HAİNLER ÇOK O YÜZDEN ŞU İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ İPTAL EDİN ,TÜM MUHAFAZAKAR KESİM İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI TEPKİ OLSUN DİYE SANA OY VERMEMEKTELER BU SESE KULAK VERİN DİĞER SESLER HAİNLERİN SESİ.
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Abdullah Çelebi

Başkanım teşkilatlara dışarıdan etkileyen yardakcılar var. Bunlar bir bakan gelse hava alanında ablukaya alıyorlar. Kimseyi yaklaştırmadan kendi işlerini gördürüyorlar. Vatandaşın yüzüne bile bakıtmiyorlar. Maalesef milletvekilleri de aynı. Teşkilatta da durum pek farklı değil. İsterseniz bir sade vatandaşı gönderin ne yaptıklarını anlayın. İstisna yerler vardır. Ben Antalya için yazdım. selam ve dualarımız sizinle.
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