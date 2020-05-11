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Gündem

AK Parti'de yeni görev verilen Şamil Tayyar böyle uyardı: Bakın Barbaros Şansal bile topa tutmuş

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:20:00 -
AK Parti'de yeni görev verilen Şamil Tayyar böyle uyardı: Bakın Barbaros Şansal bile topa tutmuş

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Şamil Tayyar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündemde tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Şamil Tayyar, hakaret içeren söylemleriyle tanınan CHP yandaşı Barbaros Şansal'ın bile Ekrem İmamoğlu'na isyan ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tayyar, "Haklı sebeple de olsa sürekli İmamoğlu’na yüklenmek, onu gündemde tutuyor. Bıraksak kendi haline kendini imha edecek. Bu kafayla giderse, bize bile gerek kalmaz yandaşları fitili ateşler. Bakın, Barbaros bile topa tutmuş" dedi.

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