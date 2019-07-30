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AK Parti'de teşkilatların yüzde 40’ı değişecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde geçen hafta bir araya geldiği il başkanları toplantısında partideki değişim sinyalleri vermişti. Bazı teşkilatlarda zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 50 arasında değişim bekleniyor.

30 Temmuz 2019 Salı 19:47
AK Parti'de teşkilatların yüzde 40’ı değişecek

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Kasım ayından itibaren il kongrelerinin startını vermeyi planlayan AK Parti, teşkilatlarda metal yorgunluğu olan yönleri tespit etti. Bazı teşkilatlarda zayıf noktalar belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda ‘2023’te bambaşka bir AK Parti karşınıza çıkacak’ diyerek değişim sinyalleri vermişti.

En az yüzde 40, en fazla yüzde 50 

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 50 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen, 31 Mart seçim sürecinde performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. 

Karnesi iyi olan ile yola devam

AK Parti Genel Merkezi, kongre öncesinde yeni kadroları belirlerken teşkilatların seçimlerdeki performanslarına, hakla diyaloglarına, milletvekilleri ile olan diyaloglarını da dikkate alacak.

Bütün illerin ve ilçelerin karnesine bakılacak. Karneye göre bugüne kadar enerjisini tüketmemiş isimlerle yola devam etme kararı alınacak.

Belediyelerin performansı yakın takipte

Öte yandan AK Parti 755 belediyesini de 2024’e hazırlık kapsamında performanslarını yakın takibe alıyor. Parti kurmayları, belediye başkanlarını geliştirdiği ‘Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi’ ile denetleyecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:47
  1. Erdoğan
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