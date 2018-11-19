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AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı! İşte büyükşehirler için çıkan isimler

AK Parti'nin tüm Türkiye'de uyguladığı temayül yoklaması dün akşam tamamlandı. Sonuçlara göre İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı, Ankara içinse Mehmet Özhaseki'nin adaylığı öne çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı! İşte büyükşehirler için çıkan isimler

21 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda temayül sonuçları ele alınacak. İlk gelen bilgilere göre İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı açık ara önde...

AK Parti'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği temayül yoklamasıyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, 3 büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir için öne çıkan isimleri paylaştı.

Canova konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı söyleniyor, teşkilatlarda da Binali Yıldırım destekleniyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında temayül sonuçları değerlendirilecek. Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığı yüzde 90 oranında gerçekleşti deniyor ama temayülde başka isimler de öne çıktı. O isimler; Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Temayülde üç büyükşehir için de Soylu'nun adı çıktı
İzmir'de ise Mahmut Özgener adı geçmişti fakat Özgener istemediğini açıklamıştı. İzmir'de yapılan temayül yoklamasında da bazı isimler çıktı, bu isimlerden biri de Hamza Dağ ama henüz bu konuda net bir karar yok.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti temayül yoklaması
  5. Binali Yıldırım
  6. Mehmet Özhaseki

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