AK Parti'de 'tebligatlar' başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeniden aday gösterilmeyecek mevcut başkanlarının belirlendiği öğrenildi. Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı performans raporları, anketler ile vatandaşın 10 başlıkta gündeme getirdiği beklenti ve şikâyetlerin masaya yatırıldığı toplantılarda AK Parti’nin elinde bulunan belediyelerle ilgili kararın verildiği belirtiliyor. Bu kapsamda, 800 civarındaki mevcut belediye başkanından en az yüzde 70’inin yeniden aday gösterilmeyeceği ifade edildi. AK Parti yönetiminin, önümüzdeki haftadan itibaren aday gösterilmeyecek başkanları arayarak bu kararı ileteceği ve Genel Merkezin aday göstermediği seçeneği yerine, başkanların kamuoyuna ‘Göreve talip olmadıkları’ açıklamasını yapacakları belirtiliyor.

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda aday olmak isteyen il-ilçe başkanlarının da gündeme geldiğini, ancak birçoğuna belediye başkanlığı adaylığı vizesi çıkmadığı öğrenildi.

Erdoğan’ın ‘İstirahate çekilecekler’ dediği 79 üç dönemlik belediye başkanından bazılarının kaydırma yöntemi ile farklı yerlerde aday gösterilebileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları “Mesela İstanbul’da 8 ilçedeki başkanlar (Kâğıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler) üç dönem kuralına takılıyor. Bu arkadaşlardan bazıları farklı yerlerde aday gösterilebilir” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler hariç olmak üzere, Kasım sonun kadar adayların büyük oranda belli olacağını belirten AK Parti kurmayları “Adaylarımızı erken açıklayıp, arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmalarına ve çalışmalarına yeteri kadar zamanları olsun istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. AK Parti kaynakları seçmenin yüzde 30’unun karar vermek için adayları beklediğine dikkat çekerek “Bu sebeple süreç uzatılmayacak” dedi.