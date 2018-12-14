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AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı

Yerel seçimler öncesi AK Parti'de başvuru yoğunluğu yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 18:59
AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı

2014 yerel seçimlerinde iki ayda 19 bin 74 kişinin müracaat ettiğini söyleyen AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için 31 Mart 2019'da yapılacak seçimler öncesinde 39 günde 32 bin 147 başvuru aldıklarını açıkladı.

Başvurular devam ediyor

Belediye başkan aday adaylarının müracaatlarını aldıklarını, belediye ve il genel meclis üyelikleri için başvuruların devam ettiğini bildiren Yavuz, "Belediye ve il genel meclis üyeliklerine ilişkin müracaatın 3 Aralık'a kadar devam edeceğini ilan etmiştik. 3 Aralık'a geldiğimizde yeni bir kararla bunu bir süre daha devam ettirme kararı aldık. Şu anda belediye ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracaatları devam ediyor." diye konuştu.

3 Ocak son gün

Başvuruların önceki süreler kadar, yani 2 ay süreceğini belirten Yavuz, 3 Ocak'ın son gün olduğunu söyledi.

Belediye başkan aday adaylığı başvuru sayısının 2014 yerel seçimlerinde 6 bin 501 olduğunu, bu yıl bu rakamın 7 bin 180'e ulaştığını hatırlatan Yavuz, bu seçimlerde diğer seçimlerden farklı olarak kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracaatta bulunamadığının altını çizdi.

Beklentiden fazla

Kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracaatları alınmadığı halde başvuru sayısındaki artışa işaret eden Yavuz, partilerine beklediklerinden fazla teveccühün olduğunu söyledi.

Rekor başvuru

Yavuz, başvurulara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2014'te belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için iki ayda 19 bin 74 kişi başvurmuştu. Bu seçim için daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı. Bu da geçen döneme oranla fazladan 13 bin 73 kişinin müracaat ettiğini gösteriyor. Rekor sayıda müracaat geliyor. Buradan AK Parti'ye teveccühün de önceki dönemlere oranla daha fazla arttığını anlıyorum. Bu sayının 3 bin 859'u kadın aday. Bir kısım partilerde müracaat edenlerin toplam sayısı bu kadar değildir. Genç adayların sayısı 609, engelli adayların sayısı ise 759. Müracaat edenler, AK Parti'nin seçenek şansını artırmış oluyor."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:59
  1. AK Parti
  2. 3 Aralık
  3. Ali İhsan Yavuz

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