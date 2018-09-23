AK Parti'de önemli isimler belli oldu!

Yoğun gündemle toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda(MKYK) yerelde ittifak ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı. MHP ile ittifak görüşmelerinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından gerçekleştirilebilmesi benimsendi. Henüz randevu tarihi netleşmedi ancak ittifakın yol haritasını ortaya koyacak buluşmanın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

ADAYLIK SÜRECİ UYARISI

Toplantıda, teşkilat mensuplarının adaylık sürecine ilişkin uyarılarını bir kez daha yineleyen Başkan Erdoğan’ın, “Teşkilattan kimse bizden habersiz, kafasına göre aday olmasın” dediği öğrenildi. Erdoğan, aday gösterilecek isimlere bilgilendirme yapılacağını söyledi. Toplantıda, adayların da Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefi ortaya kondu.

Toplantının diğer ana gündem maddesini ekonomide yaşananlar oluşturdu. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası’na enflasyon rakamları üzerinden gösterdiği tepkisini MKYK’da da yineleyerek, ‘Merkez Bankası, enflasyon rakamları ile ilgili beni hep yanılttı’ ifadesini kullandığı kaydedildi.

İŞ BANKASI HİSSELERİ

Erdoğan, Banka tarafından açıklanan enflasyon hedefinin mutlaka tutması gerektiği, rakamların revize edilmemesi gerektiği yorumunda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP’nin sahip olduğu İş bankası hisselerine ilişkin eleştirilerini de sürdürerek, hisselerin Hazine’ye devredilmesi yönündeki görüşünü bir kez daha tekrarladı.

KAYNAK: STAR