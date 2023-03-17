AK Parti'de o rakamlar herkesi şaşırttı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Son verilere baktığımda son 10 yılın en düşük bürokrat aday adaylığı başvurusuna tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Bürokratların en çok başvurduğu dönem ise 2011 seçimi olmuş; AK Parti’ye bürokrasiden resmen aday yağmış. Geçen dönem, yani 2018 seçiminde de yine çok sayıda üst düzey bürokratın başvurusuna tanıklık edilmiş… Oysa bu dönem daha fazla olması beklenirdi." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Neden de Cumhurbaşkanı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereği, üst düzey bürokratların görev süresinin Cumhurbaşkanı görev süresiyle aynı olması… Yani 14 Mayıs günü hepsinin görev süresi bitmiş sayılıyor; görevine devamı için yeniden atamalarının yapılması gibi bir zorunluluk bulunuyor. Bundan dolayı bu seçimde bürokratların daha fazla başvurusu beklenirdi. Ancak dün gelen haberlere bakıldığında en yüksek kamu görevlisi olarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tuğg. Remzi Albasan’ın adı geçiyor…Çok az denilebilecek sayıda da bakan yardımcısı ve üst bürokrat…Birkaç da belediye başkanı ve il müdürü… Geri kalanların ağırlıklı bölümü aday olma yönünde bir eğilime girmedi" düşüncesini dile getirdi.



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