AK Parti'de kritik toplantı! Gündem kayyımlar...

İl Başkanlıkları ve partinin yetkili organları kamp için raporlar hazırlamaya başladı. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve kampta raporlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.



AK Parti’nin kampta ele alacağı en önemli başlık ise terörden temizlenen bölgelerde elde edilen sonuçlar olacak. AK Parti’nin oylarını arttırdığı ve 40 belediyeyi HDP’nin elinden aldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin özel bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan raporda bölgede oy artışı ve kazanılan belediyeler tek tek ifade edilecek. Özellikle terör destekçisi belediye başkanlarının yerine atanan kayyımların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek.



Kayyım olarak atandıktan sonra aday olan ve seçimi kazanan isimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerin özeti de bu rapor içerisinde yer alacak. Terör örgütünün kendisine simge olarak belirlediği bazı belediyelerin AK Partili isimler tarafından kazanılması da önemli bir adım olarak ele alınacak. Bu belediyelere yönelik bundan sonra atılacak adımlar da raporda özetlenecek.



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