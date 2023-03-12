AK Parti'de korkutan kaza!
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın basın ekibini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibini taşıyan araç kaza yaptı.
Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ile basın ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı.
Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.