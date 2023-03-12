  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatlarında uzman isimden şaşırtan, sürpriz yeni tahmin: Altını olanlar bunu yapsın! Altında dikkat çeken yükseliş

Galatasaraylı nankörler de kafasını çıkardı! Yazıklar olsun...

"İYİ Parti ve CHP’yi yan yana getirmek…" Akşener'in kıvrak sözleri ortaya çıktı

Dansa, şova ve reklama var emekçiye yok! Ekrem'den "Ramazan Bayramı" iptali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İşi gücü yalan

Mandela'nın torunundan Erdoğan çıkışı

Adana'da şiddetli deprem

Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bankamatik arif neye uğradığını şaşırdı

TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu
Gündem AK Parti'de korkutan kaza!
Gündem

AK Parti'de korkutan kaza!

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın basın ekibini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 23:44:00 - 2023-03-12 23:46:45
AK Parti'de korkutan kaza!

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibini taşıyan araç kaza yaptı.

Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ile basın ekibinin bulunduğu araç kaza yaptı.

Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23