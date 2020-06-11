AK Parti’de kongre mesaisi yeniden başlıyor
AK Parti'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelenen kongreler yeniden başlıyor. İlçe kongrelerine Ağustos ayında start verilecek.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
AK Parti, koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongre takvimini Ağustos ayında yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirileceğini kaydedilen kongrelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Kongreler Ağustos’ta başlayacak
Toplantıda konuşan Kandemir, “Ağustos ayının sonunda ilçe kongrelerimize başlayacağız” dedi. Kandemir, kongrelerin fiilen olmasa da çalışma olarak başladığını ifade ederek, “Yaz aylarında ilçe kongrelerini tamamlar, il kongrelerimize başlarız.” dedi. Kongreler açık havada, sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirilecek. Delegeler kongreye maskeleriyle katılacak. İlçe kongreleri Ağustos ayı sonunda başlayacak ve Ekim ayı sonunda tamamlanmış olacak. AK Parti, geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış, bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı.