AK Parti'de kongre heyecanı! Yeni kurmay kadrosu oluşacak

AK Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi bugün olağanüstü kongreye gidiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında yerel seçim startını da verecek.

14 Mayıs seçimleriyle birlikte milletvekilleri ve ardından Meclis grup yönetiminin yüzde 65’ini; kabinenin yüzde 90’ını, bakan yardımcılarının yüzde 64’ünü değiştiren Erdoğan’ın, kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin de yarısından fazlasını yenilemesi bekleniyor.

Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Belgin Uygur dün, Ankara Spor Salonu’nda bugün yapılacak kongrenin hazırlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı, siyasi partilerden temsilciler, 150 sivil toplum kuruluşu, şehit ve gazi yakınlarının davet edildiğini söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız. Tüm sınırlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilâtlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara’ya gelecek. İnşallah Cumhuriyetin 100’üncü yılında AK Parti 7 Ekim’de teşkilâtlarıyla, vatandaşlarıyla buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Bir nevi uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vermiş olacağız. 7 Ekim, bir işaret fişeği. Yerel seçimlerin başlangıç startı.”

‘FARK GÖRÜLÜYOR’

Dağ ise konuşmasında “Kongremizin konseptinde, ‘Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri’ konseptini belirledik. Çünkü AK Parti, 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni, hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor. AK Parti hep ileriyi hedefledi. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu da tüm Türkiye gayet açık şekilde görüyor” dedi.

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Uygur ise “AK Parti’nin kuruluşundan itibaren ve iktidarda olduğumuz dönem içerisinde hep yenilenerek, kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha arttırarak yola devam ettik. Önceki dönemde görev alanların tecrübesi ve deneyimiyle göreve yeni gelecek olanların heyecanını birleştirerek yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İLK KEZ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILIYOR

AK Parti bugüne kadarki 3 olağanüstü kongresini de genel başkan değişimi amacıyla yaptı. Erdoğan’ın bugün ilk kez parti yönetimini değiştirmek için olağanüstü kongreye gitmesi sembolik bir anlam taşıyacak. AK Parti ilk olağanüstü kongresini Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014’te yapmış; kongrede o günkü anayasanın partili cumhurbaşkanlığına izin vermemesi nedeniyle Erdoğan yerine partinin genel başkanlığına Ahmet Davutoğlu seçilmişti. AK Parti’nin ikinci olağanüstü kongresi ise 22 Mayıs 2016’da gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Başbakanı Davutoğlu arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından Davutoğlu’nun partiyi kongreye götürmesi ve yeniden genel başkan adayı olmaması kararlaştırılmış; yapılan olağanüstü kongrede Binali Yıldırım AK Parti’nin yeni genel başkanı ve Türkiye’nin 27. ve son başbakanı olmuştu. 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumu ile partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken, Erdoğan’a üç yıl aradan sonra yeniden ancak bu kez cumhurbaşkanı olarak AK Parti Genel Başkanlığı’nın yolu açılmıştı. 21 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen AK Parti’nin üçüncü ve son olağanüstü kongresinde Erdoğan yeniden genel başkan seçilmişti.

ERDOĞAN, DELEGE KARTINI ALDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Genel Merkez’e gelerek, kongre için delege kartını aldı.

AZERİN MİNİ KONSER VERECEK

Ana sloganları “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” ve “Hep yeni hep ileri” olacak kongrenin Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral olarak sahneye konulacak. Erdoğan’ın yarım saatlik bir konuşma yapması planlanan kongrede daha sonra partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK üyelikleri için oy kullanma işlemine geçilecek. Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de mini bir konser verecek. Bin 572 delegenin oy kullanacağı seçimin ardından Erdoğan, Genel Merkez’e geçerek MKYK üyeleri içerisinden yeni A Takımı’nı oluşturacak 18 kişilik Merkez Yürütme Kurulu’nu belirleyecek.