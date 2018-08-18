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AK Parti’de kongre günü! Yönetim değişiyor

Bugün yapılacak olan AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidecek.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
AK Parti’de kongre günü! Yönetim değişiyor

AK Parti kongresinde ilk kez seçimler tek liste olarak yapılacak. Partinin tüzüğünde buna olanak veren madde bulunduğu ve zaman kaybetmemek için bu yöntemin seçildiği iddia edildi. Erdoğan, kongrenin hemen ardından, akşam saatlerinde yeni seçilen MKYK üyeleriyle toplantı yapacak. O toplantının ardından da yeni genel başkan yardımcıları açıklanacak. Bayram tatili nedeniyle partideki seçimlere ilişkin tüm çalışmalar tek günde bitirilecek.

‘TECRÜBE VE GENÇLİK’ DENGESİ

Yeni isimlere ve yüzlere yer verileceği belirtilen parti yönetimi listesinde, ‘tecrübe ve genç dengesi’nin korunacağı belirtiliyor. Partinin MKYK’sında dengeli yapı oluşturulurken, MYK’da yeni ve farklı isimlere görev verilebileceği ifade ediliyor. Eski bakanlardan Nurettin Canikli, Ömer Çelik, Mehmet Özhaseki, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya ile halen bakanlık görevini sürdüren 4 bakan, MKYK’da olacak. Genç vekillerden Erkan Kandemir ve Mustafa Demir gibi yeni isimlerin de parti yönetiminde olacağı belirtiliyor.

‘MİLLET BİR, HEDEF BİR’

Kongrenin “Millet bir, hedef bir” olan sloganının, 1071’den bu yana bu topraklarda yaşayanların kader birlikteliğinden yola çıkılarak belirlendiği dile getirildi. Kongrede AK Parti iktidarlarını anlatan bir film gösterimi de yapılacak. Delegelere ve özel davetlilere, kalem ve dört ciltten oluşan ‘AK Partili Yıllar’ kitabı dağıtılacak. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999 yılında seslendirdiği şiirler de USB ile konuklara hediye edilecek.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
  1. AK PARTİ
  2. seçim
  3. Erdoğan
  4. millet

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