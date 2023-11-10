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Siyaset AK Parti’de İzmir için Faruk Özlü’nün adı geçiyor
Siyaset

AK Parti’de İzmir için Faruk Özlü’nün adı geçiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 17:58:00 -
AK Parti’de İzmir için Faruk Özlü’nün adı geçiyor

AK Parti, yerel seçimlere güçlü adaylarla girmeye hazırlanıyor. 2019 yılında kurulan kirli ittifak sonucu CHP’ye kaptırdığı İstanbul ve Ankara’yı kurtarmakta kararlı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yıllardır CHP’li başkanların elinde modern bir köye dönen İzmir için sürpriz bir ismi aday göstermeye hazırlandığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Halkın teveccüh edeceği bir isim ile İzmirlilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de ismi geçiyor. Bakanlığı döneminde önemli eserlere ve hizmetlere imza atan ve göreve geldiği 4,5 yılda Düzce’ye çağ atlatan Özlü’nün, İzmir için uygun bir aday olduğu ve güzel projelerinin bulunduğu ifade ediliyor. İzmir’de ayrıca Özlü’nün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ismi de adaylık için zikrediliyor.

İzmir'i singapur yapacak

Özlü, ılımlı ve çalışkan bir siyasetçi olup demokrat kimliğiyle biliniyor. Özlü daha evvel Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmıştı. Yerli otomobil ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok çalışma ortaya koymuştu.
Entelektüel bir isim olan Özlü, İzmir’le yakından ilgileniyor. Dokunaklı şiirler kaleme alan Özlü, şehrin edebi ve fikri anlamda ilerlemesi için gerekli her adımı atmaya meyilli.

Nitekim Özlü, her platformda “İzmir’in kültürünü, zenginliklerini ve değerlerini koruyan ancak ticaret, ekonomi ile teknolojide Singapur gibi parlayan bir yer olması gerekir. İzmir, bunu çoktan hak etti” yorumunu yapıyor. Özlü, doğru bir belediyecilik anlayışıyla emeklilerce tercih edilen İzmir’de ticareti ve üretimi canlandırmak gerektiğinin altını çiziyor.
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