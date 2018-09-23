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AK Parti'de ittifak çalışmalarını yönetecek kritik isimler belli oldu

MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimler için ittifakın önünü açan açıklamasından sonrea AK Parti'den yeni hamle geldi. AK Parti'de MHP ile ittifak görüşmeleri için görev Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye verildi.

23 Eylül 2018 Pazar 08:14
AK Parti'de ittifak çalışmalarını yönetecek kritik isimler belli oldu

Yoğun gündemle toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yerelde ittifak ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı.

MHP ile ittifak görüşmelerinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından gerçekleştirilebilmesi benimsendi. Henüz randevu tarihi netleşmedi ancak ittifakın yol haritasını ortaya koyacak buluşmanın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

ADAYLIK SÜRECİ UYARISI

Star'da yer alan habere göre; Toplantıda, teşkilat mensuplarının adaylık sürecine ilişkin uyarılarını bir kez daha yineleyen Başkan Erdoğan’ın, “Teşkilattan kimse bizden habersiz, kafasına göre aday olmasın” dediği öğrenildi. Erdoğan, aday gösterilecek isimlere bilgilendirme yapılacağını söyledi. Toplantıda, adayların da Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefi ortaya kondu.

Toplantının diğer ana gündem maddesini ekonomide yaşananlar oluşturdu. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası’na enflasyon rakamları üzerinden gösterdiği tepkisini MKYK’da da yineleyerek, ‘Merkez Bankası, enflasyon rakamları ile ilgili beni hep yanılttı’ ifadesini kullandığı kaydedildi.

İŞ BANKASI HİSSELERİ HAZİNE'YE DEVREDİLMELİ

Erdoğan, Banka tarafından açıklanan enflasyon hedefinin mutlaka tutması gerektiği, rakamların revize edilmemesi gerektiği yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 08:14
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. ittifak
  4. Yerel seçimler

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