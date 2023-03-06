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Siyaset AK Parti'de istifa
Siyaset

AK Parti'de istifa

Muğla'nın Ortaca ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, görevinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:40:00 -
AK Parti'de istifa

AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan görevinden istifa etti. Konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Hakan Fevzi İlhan, “Bugüne kadar büyük bir aşkla, partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizgisinden hiç ayrılmadan, Ortaca İlçe Başkanlığı’nı büyük bir gururla yürüttüm” dedi.

İlhan açıklamasının devamında, “İlçe başkanlığım döneminde İlçemize birçok hizmetlere imza atmanın onurunu yaşadım” diyen İlhan, “Cumhur İttifakı olarak da Ortaca’da Belediye Başkanlığı seçimini kazanmanın büyük gururunu yaşadım. İlçe Başkanlığım döneminde AK Parti bünyesinde birlikte büyük bir uyum ile çalıştığım arkadaşlarıma ve partililerime çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı görevimden, Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Ak Parti’den ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini ancak AK Partili olarak devam edeceğini belirten Hakan Fevzi İlhan, “Bundan sonraki süreçte de, yine bundan önce olduğu gibi makam ve mevki gözetmeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğim. Teşkilatımın bir neferi olarak Türkiye Yüzyılı için partimin emrindeyim” dedi.

Ak Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Hakan Fevzi İlhan’ın, milletvekili aday adayı olabileceği ve bu yüzden istifa ettiği iddia ediliyor.
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