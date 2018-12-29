AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
Yarın düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adayları netleşti. 3 ilçe ise MHP'ye bırakıldı.29 Aralık 2018 Cumartesi 00:14
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından aranan adaylar yarınki programa davet ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
Haber7'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Binali Yıldırım'ın olması kesinleşti.
İstanbul ilçe adaylarının isimleri ise şu şekilde:
1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
2. Arnavutköy:Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
7. Bakırköy: Mehmet Umur (27.Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı)
8. Başakşehir:Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
10. Beykoz:Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
12. Beyoğlu:Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
13. Büyükçekmece:Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
14. Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
17. Esenyurt:Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
18. Eyüpsultan: Deniz Köken (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
19. Fatih:Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
20. Gaziosmanpaşa:Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
21. Güngören: Fatih Özçiçek (Meclis Üyesi)
22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz (İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri / KADEM Yönetim Kurulu Üyesi)
23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
24. Kartal: Ebubekir Taşyürek (İBB Meclis Üyesi)
25. Küçükçekmece:Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
26. Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
28. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
29. Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
30. Şişli: Fatma Özden Ay (Şişli Belediye Meclis Üyesi)
31. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
32. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
33. Üsküdar:Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
34. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
35. Silivri: MHPye verildi
36. Maltepe: MHP'ye bırakıldı
37. Beşiktaş: MHP'ye bırakıldı
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