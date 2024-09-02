AK Parti'de "iç savaş" mı var? "Erdoğan sonrası" için bu mu yapılıyor?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, AK Parti içindeki iki çizgi mücadelesinin giderek sertleştiğini ifade etti. Parti içinde "Erdoğan sonrası" için hazırlık yapıldığını belirten Özçelik, bazı aktörlerin Batı yanlısı tutum sergilediğini iddia etti. CHP’de ise kararın çoktan verildiğini vurgulayan Özçelik, partinin Batı’ya tam teslim olduğunu söyledi. İsmet Özçelik, şunları kaydetti:

"ABD ve Batı Türkiye’ye yükleniyor.

Önce etrafımızı kuşattılar.

Yunanistan’a üsler, askeri yığınak.

Irak’taki üslere takviye.

Suriye’de PKK/PYD’ye binlerce TIR silah.

Rumlara silah ambargosunun kaldırılması.

Güney Kıbrıs’ın askeri karargâh yapılması.

Doğu Akdeniz’de tatbikatlar.

Karadeniz’e girme çabaları…

Havuç-sopa taktiği devrede.

AŞİL TOPUĞU

ABD’de yapılan değerlendirme:

“Türkiye’nin ‘Aşil topuğu’ ekonomidir.”

Buna uygun hareket ettiler.

Zaman içinde çok kırılgan hale getirdiler.

Rusya ve İran’a yaptırım baskısı…

Bunlar da planın bir parçasıydı.

Şu anda iyice sıkıştırıyorlar.

2001 krizindeki taktiklerini uyguluyorlar.

İzlenen yöntem birbirinin kopyası.

Türkiye’yi dize getirme…

Olmazsa iktidarı değiştirme planı.

AK PARTİ

Daha önce de belirtmiştim.

AK Parti’de iki çizgi mücadelesi sürüyor.

Üstelik giderek de sertleşiyor.

Yönetim “denge” politikası izliyor.

İçeride ve dışarıda…

Ama sürdürülebilir değil.

Saflar keskinleşiyor.

“Tarafsızlık” geçerliliğini yitiriyor.

İçeriden ABD’ye göz kırpanlar var.

(...)

ERDOĞAN SONRASI

Onlara bakarsanız geleceği düşünüyorlar.

“Erdoğan sonrasına” hazırlık yapıyorlar.

Bazıları sesini yükseltmeye başladı.

Ana aktörler onlar değil.

Asıl planı yapanlar arkada.

Kapalı kapılar arkası toplantılar…

Amerikalılarla özel buluşmalar…

Derin bir planın yürüdüğü konuşuluyor.

(...) Saflar belirginleşiyor.

Bir tarafta Batıcılar…

Esas olarak Amerikancılar, NATO’cular.

Gizli FETÖ de bu cephede.

Gerekçe: “Para Batı’da vazgeçemeyiz.”

Diğer tarafta da şu eğilim güçlü:

“Dünya artık çok kutuplu.

Türkiye yeni dengeleri dikkate almalı.

Batı’nın niyeti ortada.

Gazze katliamını yapanlarla olamayız.”

YA CHP

AK Parti’de iki çizgi mücadelesi…

Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir.

(...) Peki CHP’de durum ne?

Orada karar çoktan verilmiş.

Şu anda partide etkili üç kanat var.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel.

Üçü de birbirinden farksız.

İmamoğlu malum…

ABD ile yakın temas halinde.

Kılıçdaroğlu da partiyi dönüştürmekle övünüyor.

Anti emperyalist kökünden kopardı.

Özgür Özel de Batı’dan destek arıyor.

Yakında ABD ve İngiltere’ye gidecek.

Hepsi Batı’ya teslim bayrağını çekmişler.

AB Mİ ŞİÖ MÜ?

Genel Başkan Özgür Özel…

Sık sık Şangay İşbirliği Örgütü’ne saldırıyor.

“Güçlü liderler, yoksul halklar” vurgusu yapıyor.

Önümüzdeki dönemi şöyle değerlendiriyor:

“Yapılacak seçim referandum olacak.

Türkiye AB hedefinde bir ülke mi olacak?

ŞİÖ peşinde bir ülke mi?

Arada 10 kat fark var.”

Bilgiler, tespitleri baştan sona yanlış…

Ama CHP’de Özel’i kimse uyarmıyor.

AK Parti’de iki çizgi mücadelesi var.

CHP’de o da yok."

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