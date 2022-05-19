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Siyaset AK Parti'de görev değişimi! Cahit Özkan'ın yerine Yılmaz Tunç getirildi
Siyaset

AK Parti'de görev değişimi! Cahit Özkan'ın yerine Yılmaz Tunç getirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevden alınmasıyla yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 21:19:00 -
AK Parti'de görev değişimi! Cahit Özkan'ın yerine Yılmaz Tunç getirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında; Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevden alınmasına karar verildi.

Özkan'ın yerine; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un geçeceği kaydedildi.

Yılmaz Tunç kimdir?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı.

AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı. 2020 yılı itibarıyla ise; Adalet Komisyonu Başkanı olarak yapıyordu. Tunç evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yılmaz Tunç

 

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