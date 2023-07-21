AK Parti’de flaş istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, görevinden istifa etti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan 2019'dan bugüne kadar yürüttüğü AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevinden af talebinin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınla yapılan istişare sonucunda uygun görüldüğünü belirtti.

Görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çelik, "4 yılı aşkın süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla nasıl omuz omuza vererek, bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Çankırı'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Görev süresince kendisine yardımlarını ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

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"Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, genel başkan yardımcılarımıza, İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse'ye, İl Koordinatörümüz Ayhan Salman’a, Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu’na, milletvekilimiz Salim Çivitcioğlu’na, Genel Merkez İdari Mali İşler Koordinatörümüz Kadri Ursavaş’a, İl Genel Meclis Başkanımız Mustafa Çıbık’a, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, AK Parti'mizin her bir üyesine, her zaman yanımda ve destekçim olan değerli aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine her zaman yanımızda olan oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Çankırılı hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi, bugünden sonra AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm."