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Siyaset

AK Parti’de değişim başladı! 5 ilin kadın kolları başkanı görevden alındı

AK Parti 2023 seçimlerine hazırlık ve 2021'de yapılacak olağan büyük kongre öncesi teşkilatlarda değişime başladı. 5 ilin kadın kolları başkanı değişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:46:00 -
AK Parti’de değişim başladı! 5 ilin kadın kolları başkanı görevden alındı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni ise 2021'in son aylarında yapmayı planlıyor. Yeni teşkilatlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden şekillenecek. 50+1 barajına uygun teşkilat yapıları oluşturulacak. Partide daha önce görev yapmış başarılı isimlere davet gönderilecek. AK Parti'ye gönül vermiş isimler yer alacak. Eş, dost ve akrabalar yönetimlerde yer almayacak.

Genel Merkez talimat verdi

Bu kapsamda Ağustos ayında ilçe, Kasım ayında ise il kongreleri yapılmaya başlanacak. Kongre hazırlıkları öncesinde ilk değişim Kadın Kollarında başladı. Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan, Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Yılmaz, Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanı Türkan Buğra, Burdur Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Ekinci Genel Merkezin talimatları üzerine görevlerini bıraktı.

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