AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti'nin büyük olağan kongresinin tarihi açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.
Eylül ve Ekim aylarında yapılması planlanıyor
Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra gerçekleştirilecek.
Siyaset
AK Parti'den 'genel af' konusunda yalanlama! 'Açıklama yapacak merci ben değilim'
ÖNE ÇIKAN VİDEO
{relation id:1767214 slug:'ak-partiden-flas-hazirlik-yer-yerinden-oynayacak-milyonlari-ilgilendiriyor'}