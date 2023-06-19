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Siyaset AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
Siyaset

AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 21:55:00 -
AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti'nin büyük olağan kongresinin tarihi açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.

Eylül ve Ekim aylarında yapılması planlanıyor

Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra gerçekleştirilecek.

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