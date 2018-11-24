0553 313 94 23

AK Parti'de büyük gün! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 ilin belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:43
AK Parti'de büyük gün! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylardan ilk grubu büyük bir törenle kamuoyuna duyuracak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bugün saat 14:00’de düzenlenecek tören öncesi belirlenen başkan adaylarına adaylıkları bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta ortasında bugün 40 belediye başkanı adayının açıklanacağını söylemişti. Ancak dün bu sayının 50’ye çıkabileceği kulislere yansırken isimlere ilişkin liste de dolaştı. İddialar üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teşkilata bir yazı göndererek adayı açıklanacak il sayısının 40 olduğunu tekrarladı. Ünal, kalan illerin belediye başkan adaylarının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını bildirdi.

Açıklanması beklenen iller

İstanbul ve İzmir’in yanı sıra bugün AK Parti’nin adaylarını açıklamayı planladığı 40 şehir içinde Antalya, Bolu, Denizli, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat’un bulunması bekleniyor. Kulislerde dile getirilmesine karşın Ankara adayının açıklanmayacağı konuşuluyor.

Kayyım da var iş adamı da

Erdoğan’ın açıklayacağı belediye başkan adayları içinde kayyumların da olduğu konuşuluyor. Mevcut belediye başkanlarının da yer aldığı listede, doktor, bakan yardımcısı, eski bakan, il başkanları ve iş insanları dikkat çekiyor. Geriye kalan illerin yanı sıra büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri için aday tespitlerine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. AK Parti bir iki aday arasında kalan yerleri tekrar vatandaşa sorarak o şehrin adayını belirliyor. Ay sonuna veya aralık başına kadar buralarda da adayların belirlenerek seçim çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:43
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Kocaeli
  7. Kırşehir
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Gümüşhane
  12. Giresun
  13. Gaziantep
  14. Erzincan
  15. Denizli
  16. Bolu
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Yerel seçim
  20. AK PARTİ
  21. belediye başkan adayları
  22. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de büyük gün! Erdoğan açıklayacak
    1. AK Parti'de büyük gün! Erdoğan..
    2. Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!
    3. Sert düşüş sürüyor! 2017'den bu yana..
    4. Dünyayı sarsan olayla ilgili flaş..
    5. Türk devi satılıyor
    6. Polis uzun süredir peşindeydi! Yakalandı
    7. Bomba iddia! Alman basını duyurdu
    8. Kahreden haber... İsyan ettiren detay
    9. Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve..
    10. Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var..
    11. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Serdar Aziz'in..
    12. Yeniden Refah Partisi'nin listesi..
    13. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    14. Mehmet Demirkol'dan Galatasaray..
    15. Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı..
    16. Aykut Kocaman yardımcıları hakkında..
    17. Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda..
    18. AK Partili Çavuşoğlu'nun acı günü
    19. Kaşıkçı'nın kızları Washington Post'a..
    20. İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...