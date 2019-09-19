AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na desteğini açıklayan 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AK Parti'den istifa etti.

Yeni parti hazırlığındaki eski BaşbakanAhmet Davutoğlu'na desteğini açıklamayan AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa ettiğini duyurdu. "Başkaldırısürecinegiriyoruz" diyerek açıklama yapan İçten, "AKP'den AK bir şekilde istifa ediyorum" dedi. İstifasını yazılı açıklama ile duyuran İçten, şu ifadeleri kullandı. "Sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz. Bu süreç; güzelliklere kapı aralayacağımız bir süreç olacaktır" dedi

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