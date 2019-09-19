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AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası

Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na desteğini açıklayan 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AK Parti'den istifa etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:22
AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifası

Yeni parti hazırlığındaki eski BaşbakanAhmet Davutoğlu'na desteğini açıklamayan AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Başkaldırısürecinegiriyoruz" diyerek açıklama yapan İçten, "AKP'den AK bir şekilde istifa ediyorum" dedi.

İstifasını yazılı açıklama ile duyuran İçten, şu ifadeleri kullandı.

"Sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz. Bu süreç; güzelliklere kapı aralayacağımız bir süreç olacaktır" dedi

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:22
  1. Diyarbakır
  2. AK Parti
  3. Cuma İçten

YORUM YAZ

  • YiğidoYiğido15 dk önce
    Ulan herşeyede davutkabak gibi bişeyler uydurmadan ayrılın kimse sizi bu partide silah zoruyla tutmuyor bak hel ak şekilde ayrılıyormuş belli oluyor ne kadar kara olduğunuz şimdi bu çakal sürüsünden temizlemiyor çokda seviniyoruz ak partiye Liderine yakışanlar lazım sözü özü bir olan . Ne oldukları gibi nede göründükleri gibiler bu çakal sürüsü ben hep şunu söylerim keşke il başkanları ilçe başkanları beldiye başkanlarımız Reyis gibi ola bilseler Reyis gibi sevdaları olsa o ile ilçeye bakın nasıl oluyor illerimiz ilçelerimiz bizlere böyle yöneticiler lazım bakın Liderimiz ne döylüyor her gönüle gire bildiysen halkın içinde olursan halka yukarıdan bakmassan emanete sahib çıkarsan işte liderininde milletinde gönlünde yer edinirsin . Selam olsun böyle çalışan gönüllere girenlere. Lanet olsun çakal sürüsüne
  • ErcanErcan33 dk önce
    Açıklamalarını çok kısa verdiniz, tamamını okudum akp açısından yenilir yutulur şeyler değil.
  • biilginbiilgin33 dk önce
    insan Allah'tan korkar ülkenin dört bir tarafı ateş çemberiyken siz nelerin peşindesinizAk partiyi ve Tayyip ERDOĞANI kimlerin istemediğini(abd, avrupa, kandil, Tüm Türkiye düşmanları) bu millet çok iyi biliyor. Kimlere hizmet edeceğinizi ve hangi amçla AKP yi bölmeye çalıştığınızın farkındayız merak etmeyin
  • anigzelanigzel1 sa önce
    Bu başı kaldırma sanki millete taş kaldırma.
  • hakanhakan1 sa önce
    Ak parti içindeki akpliler istifa ediyor. başkaldırıymış neye başkaldırııyorsunuz..sizlerde yarın takılırsınız oy devşirmek için veya siyasi çıkar için chp hdp nin kuyruğuna. amaç faydalı bişeyler yapmak değil. nasıl ortalığı karıştırırız onun peşindeler.

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