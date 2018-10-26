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AK Parti'de adaylık tarihi belli oldu

"Gönül belediyeciliği" anlayışıyla yola çıkan AK Parti'de belediye başkan adaylarının başvuruları 5 Kasım'da başlıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 16:42
AK Parti'de adaylık tarihi belli oldu

AK Parti, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım'da almaya başlayacak.

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta gerçekleşecek AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında karara bağlanması beklenen yerel seçim aday adaylığı takvimine göre, 5 Kasım tarihinden itibaren adaylar başvurularını yapabilecek.

AK Parti'de devam eden aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor, mevcut belediye başkanlarının performansları değerlendiriliyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde önce şehirlerin sorunları belirlenerek, kentin fotoğrafı çekiliyor. Aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 12 kişilik ekipte yer alanlar, kendi bölgelerinde tebdilikıyafet şehirleri gezerek, sokakların nabzını tutuyor.

Çıkan sonuçların ve yapılan anketlerden elde edilen verilerin, AK Parti içinde oluşturulacak komisyona bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Parti dışından isimlere de teklif götürülecek

Şimdiye kadar "hizmet belediyeciliği" anlayışını takip eden AK Parti tarafından, Erdoğan'ın talimatıyla Mart 2019 seçimleri için "gönül belediyeciliği" seferberliği başlatıldı.

"Gönül belediyeciliği" anlayışı kapsamında belirlenen kriterlere göre, belediye başkan adaylarının vatandaşta karşılığı olacak, adaylar para, insan, mekan, algı yönetimini bilecek, AK Parti'nin oy oranını artıracak potansiyele sahip olacak.

Yapılan çalışmalarda öne çıkan isimlerde, istenen kriterlerin bulunmaması durumunda, AK Parti dışından kişilere de teklif götürülecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:42
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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