AK Parti’de adaylar çalışmalara hız verdi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında bir çok mahalle gezisi ve etkinliğe katıldı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Eski malatya’da düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Gürkan, çıktıkları yolun erdemlilerin yolu olduğunu dile getirerek, “Memlekete hizmet etme gayesi dışında başka bir düşüncemiz yoktur. Bizim yönetimdeki talipkarlığımız nefsimizi tatmin ederek, insanlara tahakküm etme duygusu içerisinde değildir. Bizim çıktığımız bu yol, insanlara hizmet etmenin temel erdemlilik olduğu bir yoldur. Pusulamız, amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmadı. Adil, adaletli, herkese eşit davranan ve herkesi görüp, gözeten, şeffaf bir yönetim anlayışının temel esas alındığı azim duygusu içerisinde hareket ettik" dedi.

Battalgazi’de Türkiye’de hiçbir yerde yapılamayan hizmetlerin yapıldığını ifade eden Gürkan, “Türkiye’de bizim ölçekte hangi belediyeyi alırlarsa alsınlar, onların 50-100 senesi bizim yarımız etmiyor. Bu hizmetler 5 yıl gibi kısa bir sürede yapıldı. Yapılan hizmet binası, Türkiye’nin en güzel hizmet binası, yaşam merkezi yapıldı, Türkiye’nin en güzel yaşam merkezi. Türkiye’nin en güzel engelsiz yaşam merkezini yaptık" şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin önemine de vurgu yapan Gürkan, "Burası destan şehriyse, kahramanlık destanı yazmışsa, burası medeniyet destanları yazmışsa, bu defada gönül belediyeciliğinin destanını sizlerle birlikte el ele verip yazacağız" ifadelerine yer verdi.

Eskimalatya’da esnaf ziyaretinde de bulunan Gürkan daha sonra Arguvan İsaköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürkan, “Bir memleketteki farklı fikirler, düşünceler, değerler, inançlar o memleketin zenginliğidir. Bir bahçe düşünün, o bahçede değişik meyve ağaçları olduğu zaman meyve bahçesi olur. Bir bahçede değişik çiçekler olduğu zaman o bahçe çiçek bahçesi olur. Aksi taktirde tek bahçe, tek çiçek olur. ’Bir çiçekle de yaz gelmez’ derler. Eğer bütün çiçekleri bir araya toplarsak; kıştan kurtulur, bahara varır, yazı da yaşarız. Biz istiyoruz ki yazı hep birlikte yaşayalım. Ben istiyorum ki bu memlekette birlik, beraberlik içerisinde olalım. Bizleri istismar ederek bir yere varmak isteyenlere müsaade etmeyelim” sözlerine yer verdi.

Üç dönem belediye başkanlığı yaptığını hiçbir zaman oy istemediğini ancak 31 Mart seçimlerinin öneminden dolayı oy istediğini anlatan Gürkan, "Bu dönem oy istiyorum. Bunu kendim için değil, Malatya’nın birliği ve beraberliği için istiyorum. Malatya’nın dirliği, düzeni ve sosyal barışı için istiyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Battalgazi ilçesindeki Elmasuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gürkan, “Malatya’da rekor bir oy almamız lazım. Bu birlik, beraberliğimiz, yapacağımız hizmetler için güçlü bir oy almalıyız. İnşallah bunu da sizlerin gayret ve çabasıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

"31 Mart’ta sandıkları patlatacağız"

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise, 31 Mart’ta güçlü bir destekle sandıklardan çıkarak, Battalgazi’ye en güzel şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Seçim gezileri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güder, destek istedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Nikah Sarayı’nda düzenlenen ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğine de katılan Güder, “31 Mart’ta sandıkları patlatacağız. Kadın kollarımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Sizlerden ricam 31 Mart’a kadar gece gündüz demeden çalışmanızdır. İnşallah ilçelerde bizim elimiz, büyükşehirde de Selahattin Gürkan başkanımızın eli ne kadar güçlü olursa, sandıktan ne kadar yüksek bir oy oranıyla temsil edilirsek, bu oy oranını sizlere hizmet olarak geri dönüştürmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle toplantıları kapsamında Orduzu Elmasuyu, Alişar ve Hatunsuyu Kıraç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Güder, “AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı olarak bu yarıştaki yerimizi aldık. Bu yarışta yerimizi alırken, AK Parti çatısı altında aldık. Bazıları gibi AK Parti’ye gidip, bize yer vermediklerinde başka bir çatı aramadık. 2001’de AK Parti kurulduğunda bu çatı altında yer aldım, hizmet etmeye çalıştım. Partimiz bize hangi görevi verdiyse, o görevi bugüne kadar yaptım" dedi.

Battalgazi’ye hizmet etme adına yola çıktıklarını dile getiren Güder, "Büyük Battalgazi’de birçok esere imza atıldı. En yakın örneği engelsiz yaşam merkezi. ’Orduzu’muz bizim için çok önemlidir’ dedik, çınarın orada çok güzel bir park Orduzu’ya kazandırılmış oldu. Yaşam merkezi, İspendere, surların ayağa kaldırılması birçok esere Selahattin Gürkan başkanımızla beraber gece gündüz çalıştık" ifadelerini kullandı.

Güder, Battalgazi’de nice güzel günleri hep birlikte göreceklerini kaydederek, "Orduzu’da bugüne kadar çok yüksek destek aldık. 31 Mart’ta da bu desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Büyükşehirde Selahattin Gürkan, Battalgazi’de de bizi en yüksek oy oranıyla desteklemenizi arzu ediyoruz. Siz, bizi desteklediğiniz müddetçe bizim elimiz güçlü olacak ve biz bugüne kadar örneği olduğu gibi yapmış olduğumuz hizmetleri bundan sonrada sizlere getirme adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.