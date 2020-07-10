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Gündem

AK Parti'de 5 isim istifa etti

Balıkesir'de bulunan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi AK Parti ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:30:00 -
AK Parti'de 5 isim istifa etti

Balıkesir'de AK Parti'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran, "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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