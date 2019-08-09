Ak Parti yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor! Babacan davetli mi?

Sezai Erhan yeniakit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Ağustos 2001 tarihinde 'Kurucu Genel Başkan' olarak siyasi hayatını başlattığı AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

AK Parti'nin son yapılan MYK toplantısının başlıca gündem maddelerinden biri de AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları programı oldu. Yıl dönümü etkinliklerinin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle Genel Merkez tarafından organize edilecek kutlama etkinliğinin Bayram sonrası yapılacağı belirtilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi aldı.

Davetli listesi yaklaşık 6 bin kişi

Kutlamalara, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev almış fakat partiyle resmiyette yolları ayrılmamış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edilecek. Davetli listesinin yaklaşık 6 bin kişi olduğu öğrenildi. Vatandaşlarında katılacağı için kutlamanın açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü.

Siyasi partiler davet edilecek

Kutlamalara davet edilecek siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, bazı yabancı konuklar belirlendi. Kulislere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüda Par Genel Başkan vekili Zekeriya Yapıcıoğlu’na davetiye gönderilecek.

HDP davet edilmeyecek

AK Parti yönetimi HDP'yi kutlamalara davet etmeyecek. Kutlamalara, Memur-Sen, Hak-İş, TOBB, TESK, Türkiye Kamu-Sen, TZOB, Türk-İş, TÜSİAD, MÜSİAD'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu davet edilecek.

Ali Babacan’a davetiye gönderilmeyecek

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile yollarını resmiyette ayıran Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal ve Erdal Öner’e davetiye gönderilmeyecek.

18 yıllık süreç anlatılacak

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz’dan son seçimlere kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 18. yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılması planlanıyor.